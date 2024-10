Notizie.com - Israele attacca l’Iran: tre ore di raid nella notte. Rischio escalation e l’avvertimento: “Non rispondete” – Ultime notizie

(Di sabato 26 ottobre 2024) Giorni del pentimento:risponde all’attacco deldel primo ottobre. “”, la ricostruzione nei dettagli. È stata una lungain Medio Oriente, per il nuovo attacco dial. Nelle prime ore del mattino ora italiana, le Forze di difesa israeliane hanno annunciato la fine della rappresaglia. “Attacchi mirati”, così li hanno definiti, su siti militari iraniani, in risposta almissilistico del primo ottobre di Teheran nei confronti di Tel Aviv.: tre ore di: “Non” –(Ansa Foto) –.comLe prime esplosioni si sono udite intorno alle 3.15 ora italiana, poi la dichiarazione ufficiale dell’Idf: la risposta è arrivata dopo “mesi di continui attacchi del regime in Iran contro lo Stato di”.