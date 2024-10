Inter-Napoli, rischio forfait per un azzurro? Le ultime (Di sabato 26 ottobre 2024) Inter-Napoli si disputerà il 10 novembre. Per l’occasione, non è certa la presenza di un difensore dei partenopei, il quale ha avvertito un problema fisico da monitorare nei prossimi giorni. LA SITUAZIONE – Inter-Napoli è in programma fra tre giornate. I nerazzurri sperano di arrivare alla sfida con una bella prestazione contro la Juventus, condita dal risultato sperato, e da due vittorie ottenuto con non troppa fatica contro l’Empoli al Castellani e il Venezia a San Siro. I partenopei, ora impegnati contro il Lecce al Maradona, si Interrogano sulle condizioni di Leonardo Spinazzola, fermatosi a causa di un affaticamento muscolare e quindi indisponibile per la sfida. Inter-Napoli, Spinazzola ci sarà? UN’OPZIONE – Per Inter-Napoli è possibile che Spinazzola abbia recuperato in pieno dal problema fisico avvertito oggi 26 ottobre. Inter-news.it - Inter-Napoli, rischio forfait per un azzurro? Le ultime Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 26 ottobre 2024)si disputerà il 10 novembre. Per l’occasione, non è certa la presenza di un difensore dei partenopei, il quale ha avvertito un problema fisico da monitorare nei prossimi giorni. LA SITUAZIONE –è in programma fra tre giornate. I nerazzurri sperano di arrivare alla sfida con una bella prestazione contro la Juventus, condita dal risultato sperato, e da due vittorie ottenuto con non troppa fatica contro l’Empoli al Castellani e il Venezia a San Siro. I partenopei, ora impegnati contro il Lecce al Maradona, sirogano sulle condizioni di Leonardo Spinazzola, fermatosi a causa di un affaticamento muscolare e quindi indisponibile per la sfida., Spinazzola ci sarà? UN’OPZIONE – Perè possibile che Spinazzola abbia recuperato in pieno dal problema fisico avvertito oggi 26 ottobre.

