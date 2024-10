Importante iniziativa di educazione stradale a Roma: giornata della sicurezza stradale (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Martedì 29 ottobre, dalle 9 alle 14, il Municipio IV di Roma ospiterà una significativa iniziativa dedicata alla sicurezza stradale, promossa da ANAS Gruppo FS in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Anna Fraentzel Celli, situato in via F. Fiorentini 48. L’evento rappresenta un’opportunità fondamentale per sensibilizzare le giovani generazioni riguardo le tematiche della sicurezza sui mezzi di trasporto e su come comportarsi correttamente sulle strade. Attività non convenzionali per gli studenti Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Anna Fraentzel Celli avranno l’opportunità di partecipare a una serie di attività esperienziali. Grazie all’installazione di simulatori di guida, come anche tappeti interattivi, gli alunni avranno un primo approccio a scenari di guida realistica e apprenderanno le regole fondamentali che governano la sicurezza stradale. Gaeta.it - Importante iniziativa di educazione stradale a Roma: giornata della sicurezza stradale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Martedì 29 ottobre, dalle 9 alle 14, il Municipio IV diospiterà una significativadedicata alla, promossa da ANAS Gruppo FS in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Anna Fraentzel Celli, situato in via F. Fiorentini 48. L’evento rappresenta un’opportunità fondamentale per sensibilizzare le giovani generazioni riguardo le tematichesui mezzi di trasporto e su come comportarsi correttamente sulle strade. Attività non convenzionali per gli studenti Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Anna Fraentzel Celli avranno l’opportunità di partecipare a una serie di attività esperienziali. Grazie all’installazione di simulatori di guida, come anche tappeti interattivi, gli alunni avranno un primo approccio a scenari di guida realistica e apprenderanno le regole fondamentali che governano la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Streets for kids - oltre 7mila persone in 15 città hanno partecipato all’iniziativa per chiedere sicurezza stradale - Bambini e bambine hanno trasformato le strade di 15 città italiane in un caleidoscopio di colori, tracciando con i gessetti messaggi di speranza e richieste di sicurezza. L'articolo Streets for kids, oltre 7mila persone in 15 città hanno ... (Orizzontescuola.it)

Foggia - altra lodevole iniziativa : in campo con i nomi sulla maglia delle vittime dell'incidente stradale - Mancano pochi minuti alla decima giornata del Girone C di Serie C, con il Catania che va si presenta a Foggia a caccia del poker: i rossazzurri,... (Calciomercato.com)