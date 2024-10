Ilrestodelcarlino.it - "Il Trodica vuole rifarsi, Aurora in crescita"

(Di sabato 26 ottobre 2024) La sesta giornata del campionato di Promozione, girone B, presentata da Pietro Giacomini, direttore sportivo del Casette Verdini. Porto Sant’Elpidio-Vigor Montecosaro: "Il Porto Sant’Elpidio è una formazione partita per fare molto bene e può vincere, ma attenzione alla Vigor in netta ripresa che darà filo da torcere. Casette Verdini-Azzurra Colli: "È un partita molto delicata, che potrebbe essere aperta a tutti i risultati" Grottammare-Sangiorgese M.: "Il Grottammare è una realtà strutturata e può fare bottino pieno, ma prima o poi la Sangiorgese dovrà risolvere i problemi per far valere il valore della rosa". Settempeda-Monticelli: "È una gara da tripla. La Settempeda sta andando bene, ma il Monticelli è una formazione molto ben messa e può fare risultato ovunque". Cluentina-Corridonia: "È un derby che potrebbe finire in pareggio, ma è sempre una gara delicata per entrambe".