Il rapporto Edison-Censis. Piace il mercato libero (Di sabato 26 ottobre 2024) Livorno, 26 ottobre 21024 – Esplorare come i toscani stanno vivendo le due transizioni: quella energetica e quella verso il mercato libero è l’obiettivo del IV rapporto Edison-Censis «La Toscana e le opportunità del mercato libero: pratiche, culture e valori degli italiani nelle due transizioni» presentato ieri da Edison e Censis all’Acquario di Livorno. La popolazione toscana è convinta che anche i consumatori energetici dovranno comportarsi come negli altri mercati di beni e servizi, informandosi per poter fare scelte consapevoli. Per più di un toscano su tre nella scelta del proprio fornitore di energia elettrica e gas contano il prezzo e altri eventuali servizi aggiuntivi. Un altro elemento importante, selezionato da più di un cittadino su quattro, è la fiducia, l’affidabilità e la sicurezza generata dal rapporto con il fornitore. Lanazione.it - Il rapporto Edison-Censis. Piace il mercato libero Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Livorno, 26 ottobre 21024 – Esplorare come i toscani stanno vivendo le due transizioni: quella energetica e quella verso ilè l’obiettivo del IV«La Toscana e le opportunità del: pratiche, culture e valori degli italiani nelle due transizioni» presentato ieri daall’Acquario di Livorno. La popolazione toscana è convinta che anche i consumatori energetici dovranno comportarsi come negli altri mercati di beni e servizi, informandosi per poter fare scelte consapevoli. Per più di un toscano su tre nella scelta del proprio fornitore di energia elettrica e gas contano il prezzo e altri eventuali servizi aggiuntivi. Un altro elemento importante, selezionato da più di un cittadino su quattro, è la fiducia, l’affidabilità e la sicurezza generata dalcon il fornitore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ecologismo razionale e libero mercato. Una risposta - Come probabilmente prevedibile, il mio articolo di ieri ha ricevuto molte critiche da parte di chi ritiene che non sia possibile uscire dalla crisi ambientale, senza prima abbattere il capitalismo. Mi permetto qui di rispondere, esponendo il mio ... (Ilfoglio.it)

Edison e Censis presentano il rapporto "La Sicilia e le opportunità del mercato libero" - Edison e il Censis hanno presentato i risultati del rapporto “La Sicilia e le opportunità del mercato libero”. L’ambizione del report è di rendere disponibili riferimenti economici, sociali e di stili di vita che consentano di interpretare, nella ... (Cataniatoday.it)

Auto elettrica - la lezione cinese (che può valere per la crisi climatica) : il primato globale è una vittoria della pianificazione sul libero mercato - La Cina non si è conquistata la leadership mondiale nell’auto elettrica per caso. L’ha raggiunta grazie ad una politica industriale impostata una decina di anni fa e coordinata a livello centrale. Le politiche industriali sono, naturalmente, una ... (Ilfattoquotidiano.it)

«Senza una proprietà privata diffusa il mercato non può essere libero» - Parla John C. Medaille, uno dei massimi esperti della teoria distributista: «Ciò che possediamo è ordinato a un fine e legato a un dovere. Non si può trattare il lavoro come capitale. Tra cattolicesimo e liberalismo c’è incompatibilità». Continua a ... (Laverita.info)