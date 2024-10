"Il Movimento 5 Stelle è finito, Conte è come il mago di Oz". Grillo sancisce la fine del partito (Di sabato 26 ottobre 2024) Il fondatore del M5s non ci sta e va al contrattacco dopo l'annuncio della fine del suo contratto da 300mila euro come consulente: "Rivendico il mio diritto all'estinzione del Movimento, Conte può farsi il suo manifesto con la sua faccia" Ilgiornale.it - "Il Movimento 5 Stelle è finito, Conte è come il mago di Oz". Grillo sancisce la fine del partito Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il fondatore del M5s non ci sta e va al contrattacco dopo l'annuncio delladel suo contratto da 300mila euroconsulente: "Rivendico il mio diritto all'estinzione delpuò farsi il suo manifesto con la sua faccia"

