Il mondo della moda, e non solo, per To.Get.There (Di sabato 26 ottobre 2024) Una serata di solidarietà e impegno umanitario: l'annuale cena di raccolta fondi organizzata da To.Get.There si rivela ancora una volta un successo, all'insegna della generosità Vanityfair.it - Il mondo della moda, e non solo, per To.Get.There Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Una serata di solidarietà e impegno umanitario: l'annuale cena di raccolta fondi organizzata da To.Get.si rivela ancora una volta un successo, all'insegnagenerosità

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Viaggio nel magico mondo di 'Manigolde' - che ha portato la moda anche in carcere - "Ogni giorno ci impegniamo per realizzare un mondo più giusto": questo slogan accoglie chi arriva nella sede dell'Associazione Mani Tese, un grande capannone avvolto dalla nebbia della campagna finalese. Dentro questi ampi spazi avviene non una, ... (Modenatoday.it)

Festeggiati 40 anni del Cercal : oltre 3mila giovani da tutto il mondo nell'alta moda calzaturiera - Ha festeggiato i 40 anni il Cercal, la scuola internazionale di calzature nel cuore nel distretto di San Mauro Pascoli. Lo ha fatto con un grande evento a Villa Torlonia in condivisione con istituzioni, imprenditori e studenti, nel corso del quale ... (Cesenatoday.it)

Le serie tv sapranno mai raccontare il mondo della moda? - Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. Una delle esperienze di questo 2024 che mi porterò inevitabilmente dietro nei prossimi mesi è la visione ... (Gqitalia.it)

Moda italiana nel mondo : Etro fa tappa a Santa Maria Alemanna con gli statti della nuova collezione - Etro il brand di moda italiano che dalla sua Fondazione, datata 1968, rappresenta il vero made in Italy nel mondo ha scelto Messina per gli scatti della campagna moda autunno-inverno 2024-2025”, scelta voluta anche dal suo creative director, il ... (Messinatoday.it)