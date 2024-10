Il comandante regionale in visita alla caserma. Elogi per l’impegno (Di sabato 26 ottobre 2024) Nella mattinata di ieri il comandate regionale Emilia Romagna della guardia di finanza, generale di divisione Paolo Kalenda, ha fatto visita ai reparti operanti nella provincia estense. Accompagnato dal comandante provinciale, colonnello Gabriele Sebaste, l’ufficiale ha incontrato i militari in servizio alle tenenze di Cento, Comacchio e Codigoro ai quali ha rivolto parole di compiacimento e gratitudine per la dedizione profusa nelle attività di servizio e la professionalità dimostrata nell’assolvimento dei molteplici compiti istituzionali. Ilrestodelcarlino.it - Il comandante regionale in visita alla caserma. Elogi per l’impegno Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nella mattinata di ieri il comandateEmilia Romagna della guardia di finanza, generale di divisione Paolo Kalenda, ha fattoai reparti operanti nella provincia estense. Accompagnato dalprovinciale, colonnello Gabriele Sebaste, l’ufficiale ha incontrato i militari in servizio alle tenenze di Cento, Comacchio e Codigoro ai quali ha rivolto parole di compiacimento e gratitudine per la dedizione profusa nelle attività di servizio e la professionalità dimostrata nell’assolvimento dei molteplici compiti istituzionali.

