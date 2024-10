Calciomercato.it - Gli stadi più belli al mondo, la top 10: che esclusione dal podio

(Di sabato 26 ottobre 2024) Quali sono glipiùal? Nella top 10 stilata è assente dalun impianto storico: non mancano le sorprese Per molti tifosi è una seconda casa, quella dove si condividono gioie e dolori. Le fortissime emozioni, positive o negative, che fanno nascere amicizie, persino amori e, purtroppo qualche volte anche dissapori. Loo è un appuntamento, per molti fisso, ogni weekend. Per qualcun altro è un’esperienza, da vivere come se fosse sempre la prima volta. Glipiùal(Calciomercato.it)Loo è magia, è trasporto. Un tempio in molti casi. In altre circostanze è persino un’opera sontuosa di costruzione moderna. E non mancano quegli impianti anche dedicati a chi non c’è più. A chi ha fatto la storia del club di appartenenza. Un luogo quasi sacro in certi casi, che però non sempre viene curato come si dovrebbe.