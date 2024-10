"Giuseppe Conte subalterno al Pd. Quando il M5s ha iniziato a morire": Casaleggio a tutto campo (Di sabato 26 ottobre 2024) «Credo che il Movimento Cinque Stelle non muoia oggi, ma abbia iniziato a morire Quando è scomparso mio padre Gianroberto. La spinta creativa, l'ambizione sociale prima che politica, le antiche battaglie di principio da allora non hanno più trovato un interprete adeguato».Ma lei oggi è più grillino o contiano? «Io sono sempre stato casaleggiano». D'accordo, ma tra i due litiganti, Beppe e Giuseppi, quale preferisce? «Sono legato, soprattutto affettivamente, a Beppe; anche se ha fatto parecchi errori».E quali sarebbero? «Ha sbagliato a pensare che la leadership di per se stessa potesse risolvere i problemi di crescita e tenuta del Movimento. Cinque Stelle nasce come comunità; ricorda i meet-up? Una singola persona non può rappresentare il Movimento. La via giusta sarebbe stata potenziare la partecipazione dal basso». Liberoquotidiano.it - "Giuseppe Conte subalterno al Pd. Quando il M5s ha iniziato a morire": Casaleggio a tutto campo Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) «Credo che il Movimento Cinque Stelle non muoia oggi, ma abbiaè scomparso mio padre Gianroberto. La spinta creativa, l'ambizione sociale prima che politica, le antiche battaglie di principio da allora non hanno più trovato un interprete adeguato».Ma lei oggi è più grillino o contiano? «Io sono sempre stato casaleggiano». D'accordo, ma tra i due litiganti, Beppe e Giuseppi, quale preferisce? «Sono legato, soprataffettivamente, a Beppe; anche se ha fatto parecchi errori».E quali sarebbero? «Ha sbagliato a pensare che la leadership di per se stessa potesse risolvere i problemi di crescita e tenuta del Movimento. Cinque Stelle nasce come comunità; ricorda i meet-up? Una singola persona non può rappresentare il Movimento. La via giusta sarebbe stata potenziare la partecipazione dal basso».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meloni “Mia coalizione più solida di quando abbiamo iniziato” - ROMA (ITALPRESS) – “Se non avessimo speso 120 miliardi per il Superbonus avremmo molti più soldi da mettere su stipendi, sanità, famiglie, pensioni: tuttavia abbiamo dato segnali importanti, in particolare sulla sanità su cui puntiamo ad ... (Unlimitednews.it)

De Luca : "Campi Flegrei? Quando abbiamo iniziato le carte più recenti erano quelle di Badoglio" - Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha oggi presentato il nuovo progetto di cartografia digitalizzata del territorio. "Quando abbiamo iniziato a lavorare sul piano paesaggistico dei Campi Flegrei - ha detto - ci siamo accorti ... (Napolitoday.it)

Fedez ha tradito Chiara Ferragni con Taylor Mega? L’influencer svela quando è accaduto e chi ha iniziato per primo - Taylor Mega svela cosa è successo davvero tra lei e Fedez e parla di Chiara Ferragni L'articolo Fedez ha tradito Chiara Ferragni con Taylor Mega? L’influencer svela quando è accaduto e chi ha iniziato per primo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in ... (Blogtivvu.com)

Atalanta-Arsenal 0-0 : quali sono stati i principali argomenti di discussione quando i Gunners hanno iniziato la loro avventura in Champions League con un pareggio a Bergamo? - Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Giovedì sera l’Arsenal ha iniziato la sua avventura in Champions League, ma si è dovuto accontentare di uno 0-0 in trasferta contro la squadra italiana dell’Atalanta. Mentre il nazionale inglese Bukayo ... (Justcalcio.com)