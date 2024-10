Ilfattoquotidiano.it - Gad Lerner a La Confessione di Gomez (Rai3): “Mio padre una persona molto difficile: era traumatizzato dall’aver perso tutta la famiglia nella Shoah”

(Di sabato 26 ottobre 2024) “ladi mioè stata sterminata. Per me Israele è la salvezza, ma mioeradalla perdita”. Così Gad, ospite insieme a Riccardo Iacona e Lella Costa a Ladi Peterin onda sabato 26 ottobre alle 20.15, a proposito della sua. “Mioè nato ad Haifa,Palestina del mandato britannico, prima del 1948, quindi prima della nascita dello stato di Israele. – ha spiegato il giornalista – Ed è in qualche modo l’unico perpetuatore dellaperché i suoi genitori avevano avuto l’ottima idea di emigrare dalla regione di Leopoli – ha proseguito –ladi mioè stata sterminata. Sono andato su quelle fosse comuni con i miei figli, sui monti Carpazi, in quella che oggi è Ucraina occidentale.