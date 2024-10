Fecondazione in vitro è possibile selezionare l'embrione potenzialmente più intelligente? (Di sabato 26 ottobre 2024) È quello che, secondo l'inchiesta partita dal gruppo di attivisti Hope Not Hate, prometterebbe una startup americana. La questione pone una serie di riflessioni, etiche e scientifiche Wired.it - Fecondazione in vitro è possibile selezionare l'embrione potenzialmente più intelligente? Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di sabato 26 ottobre 2024) È quello che, secondo l'inchiesta partita dal gruppo di attivisti Hope Not Hate, prometterebbe una startup americana. La questione pone una serie di riflessioni, etiche e scientifiche

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tre figli dopo 29 tentativi di fecondazione in vitro : “Avevano detto che non sarei mai stata madre” - Beth Hobson aveva già 40 anni quando ha iniziato nel 2009 a sottoporsi a continui cicili di fecondazione in vitro per inseguire il suo sogno di maternità. I medici erano scettici, ma dopo 29 tentativi e oltre 200mila sterline spese, la donna è ora ... (Fanpage.it)

Fecondazione in vitro? “Non per le mamme single” e il caso finisce in Corte costituzionale - La maternità può assumere forme diverse. Lo sa bene Evita, donna single di 40 anni di Torino, alla quale è stata negata la possibilità di accedere alla fecondazione in vitro “in conformità alla legge vigente”. Il riferimento giuridico è la Legge 40 ... (Sbircialanotizia.it)

Trump : sono favorevole alla fecondazione in vitro - L’ex presidente americano e candidato repubblicano alle elezioni di novembre, Donald Trump, ha affermato di essere favorevole alla fecondazione in vitro, una mossa mirata ad attrarre le donne e gli elettori delle periferie. USA 2024, Trump: sono ... (Periodicodaily.com)

Sconosciuto alla maggior parte degli americani - il candidato vice presidente democratico è un uomo forte nelle riforme sociali e - soprattutto - strenuo difensore dei temi legati ai diritti riproduttivi - dall'aborto alla fecondazione in vitro - Potrebbe non essere il nome più noto della politica americana, ma da martedì in poi, il governatore del Minnesota Tim Walz, diventerà una figura di spicco nella campagna presidenziale: sarà, infatti, il vicepresidente democratico se Kamala Harris ... (Iodonna.it)