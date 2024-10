F1 GP Messico, Piastri: “Avevo perso tempo nel primo giro, è finita lì” (Di sabato 26 ottobre 2024) “Sono andato un po’ troppo lungo e sono uscito dalla pista, poi ho toccato il cordolo. Mi è stato cancellato il giro ma comunque Avevo perso molto tempo ed è finita lì per me“. Questo il breve commento di Oscar Piastri, che ai microfoni di Sky Sport spiega la propria eliminazione in Q1 nel corso delle qualifiche del GP del Messico. F1 GP Messico, Piastri: “Avevo perso tempo nel primo giro, è finita lì” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) “Sono andato un po’ troppo lungo e sono uscito dalla pista, poi ho toccato il cordolo. Mi è stato cancellato ilma comunquemoltoed èlì per me“. Questo il breve commento di Oscar, che ai microfoni di Sky Sport spiega la propria eliminazione in Q1 nel corso delle qualifiche del GP del. F1 GP: “nel, èlì” SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

