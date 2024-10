Estorsione online: una 30enne denunciata per aver minacciato un minorenne su social network (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un gioco innocente sui social network si è trasformato in un grave caso di Estorsione ai danni di un minorenne. I carabinieri di Fontanellato, in provincia di Parma, hanno denunciato una donna di 30 anni di origine straniera, accusata di aver costretto un ragazzo di 15 anni a consegnarle del denaro, minacciando di diffondere immagini compromettenti che avrebbero potuto rovinare la sua reputazione. Questo episodio sottolinea la vulnerabilità dei giovani nell’era digitale e l’importanza di una maggiore consapevolezza sulle insidie del web. L’inizio di una conversazione innocente La vicenda ha avuto inizio quando il giovane ha iniziato a chattare con una ragazza conosciuta sui social. Inizialmente, la conversazione era di natura innocente, tipica delle interazioni online tra coetanei. Tuttavia, con il passare del tempo, le dinamiche sono cambiate. Gaeta.it - Estorsione online: una 30enne denunciata per aver minacciato un minorenne su social network Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un gioco innocente suisi è trasformato in un grave caso diai danni di un. I carabinieri di Fontanellato, in provincia di Parma, hanno denunciato una donna di 30 anni di origine straniera, accusata dicostretto un ragazzo di 15 anni a consegnarle del denaro, minacciando di diffondere immagini compromettenti che avrebbero potuto rovinare la sua reputazione. Questo episodio sottolinea la vulnerabilità dei giovani nell’era digitale e l’importanza di una maggiore consapevolezza sulle insidie del web. L’inizio di una conversazione innocente La vicenda ha avuto inizio quando il giovane ha iniziato a chattare con una ragazza conosciuta sui. Inizialmente, la conversazione era di natura innocente, tipica delle interazionitra coetanei. Tuttavia, con il passare del tempo, le dinamiche sono cambiate.

