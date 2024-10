Ilrestodelcarlino.it - Esplosione a Borgo Pace, tre feriti

(Di sabato 26 ottobre 2024) Pesaro, 26 ottobre 2024 -in tarda mattinata presso una struttura ricettiva che al momento era chiusa al pubblico a, in provincia di Pesaro Urbino. L'evento ha provocato il coinvolgimento di tre persone che sono state trasportate all'ospedale dal personale del 118. La squadra dei vigili del fuoco sul posto con 2 autobotti ha spento le fiamme, che hanno interessato un locale adiacente la cucina, e messo in sicurezza l'area interessata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.