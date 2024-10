Gaeta.it - Elezioni di Aceri-APSQ: tensioni e celebrazioni dopo il voto del 24 ottobre

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 24si è svolto un momento cruciale per la comunità del Centro Sociale Anziani S. Pertini di via degli, che ha visto il rinnovo della presidenza dell’Associazione di Promozione e Sociale. Lesono state contraddistinte da un’alta partecipazione, ma anche da momenti di tensione che hanno caratterizzato la giornata. Scopriamo nel dettaglio gli eventi che hanno segnato questa consultazione. La commissione elettorale e le irregolarità Il processo elettorale ha preso il via con l’analisi delle due liste presentate: la Lista Topazio Saverio e la Lista Paparelli Anna Wanda. L’importante compito della commissione elettorale, istituita in data 14, è stato quello di valutare la validità delle candidature.