Ebbene sì, abbiamo fatto un podcast (Di sabato 26 ottobre 2024) Gastronomika è – prima di tutto – un laboratorio di giornalismo del cibo e del vino, e così l'abbiamo sempre considerata e gestita. Ci piace sperimentare, ci piacciono le novità e ci piace costruire sempre nuovi formati che si adattino alle esigenze di fruizione contemporanee. E sEbbene il podcast sia già stato usato su queste pagine, per la prima volta abbiamo deciso di adattarne la struttura per costruire un magazine audio pratico, fruibile e settimanale: una sorta di audiogiornale.

Ebbene sì, abbiamo fatto un podcast

