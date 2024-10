Di Lorenzo rafforza la vetta del Napoli Lecce battuto 1-0 | sesto clean sheet in campionato

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Quarta vittoria consecutiva, seicomplessivi e sedici gol fatti con il primo posto che rimarrà in cassaforte almeno per un altro turno. Anche ilcade al ‘Maradona’ e il, vincendo 1-0, si presenta con lo stato d’animo ideale alla partita di martedì prossimo contro il Milan. Da inizio settembre 2024, i partenopei hanno concesso una sola rete in Serie A (al pari della Juventus) e nei big-5 campionati europei solo il Lipsia ha fatto meglio (zero gol subiti). La prestazione contro i giallorossi non è esaltante, ma in difesa i partenopei concedono poco e alla fine è Dia realizzare il gol dell’1-0 definitivo facendo le veci in zona rete di un attacco inizialmente rivoluzionato. Dal 1? giocano Neres e Ngonge ai lati di Lukaku. Partono dalla panchina Kvaratskhelia e Politano.