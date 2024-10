Corrado Formigli “l’infame”: «Paolo Corsini non regge i flop che colleziona. Cosa farà la Rai?» (Di sabato 26 ottobre 2024) Secondo Corrado Formigli gli insulti che gli ha riservato il direttore generale dell’approfondimento Rai Paolo Corsini derivano dal fatto che l’insuccesso gli ha dato alla testa: «Io credo che la Cosa sia molto più semplice, che la reazione sia dovuta al grande nervosismo generato dalla lunga serie di flop che ha collezionato. Non ne azzecca una». Il riferimento è a programmi come quello di Antonino Monteleone che anche ieri ha avuto un’audience ridicola. Nell’intervista rilasciata a Repubblica il conduttore di PiazzaPulita dice: «Mi domando che Cosa pensa di fare la Rai». Perché «mi aspetto che prenda le distanze, in qualche maniera si scusi, la Rai è un’azienda di tutti, me compreso. Mi aspetto che dica qualCosa, non faccia finta di niente». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 26 ottobre 2024) Secondogli insulti che gli ha riservato il direttore generale dell’approfondimentoderivano dal fatto che l’insuccesso gli ha dato alla testa: «Io credo che lasia molto più semplice, che la reazione sia dovuta al grande nervosismo generato dalla lunga serie diche hato. Non ne azzecca una». Il riferimento è a programmi come quello di Antonino Monteleone che anche ieri ha avuto un’audience ridicola. Nell’intervista rilasciata a Repubblica il conduttore di PiazzaPulita dice: «Mi domando chepensa di fare la». Perché «mi aspetto che prenda le distanze, in qualche maniera si scusi, laè un’azienda di tutti, me compreso. Mi aspetto che dica qual, non faccia finta di niente».

