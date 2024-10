Conte parla di Neres e Ngonge in conferenza e avverte tutti sul Milan: avete sentito? (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Napoli supera il test Lecce e si proietta con entusiasmo alla sfida di Milano: mister Conte avvisa tutti in conferenza stampa. Il Napoli di mister Antonio Conte fa cinque vittoria su cinque in casa, continuando a confermarsi la capolista indiscussa in questa prima parte di stagione del campionato di Serie A. Gli azzurri, dopo la sofferta vittoria di misura contro l’Empoli, si sono nuovamente imposti con il punteggio di 1-0. A decidere la gara è stato capitan Di Lorenzo, premiato come man of the match a fine partita dopo il gol vittoria. Il Napoli ha ribadito il proprio momento positivo, soprattutto per quanto riguarda i risultanti. Con i tre punti conquistati oggi, gli azzurri hanno messo a referto il quinto successo di fila complessivo, nonché il nono risultato utile fila. Spazionapoli.it - Conte parla di Neres e Ngonge in conferenza e avverte tutti sul Milan: avete sentito? Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Napoli supera il test Lecce e si proietta con entusiasmo alla sfida dio: misteravvisainstampa. Il Napoli di mister Antoniofa cinque vittoria su cinque in casa, continuando a confermarsi la capolista indiscussa in questa prima parte di stagione del campionato di Serie A. Gli azzurri, dopo la sofferta vittoria di misura contro l’Empoli, si sono nuovamente imposti con il punteggio di 1-0. A decidere la gara è stato capitan Di Lorenzo, premiato come man of the match a fine partita dopo il gol vittoria. Il Napoli ha ribadito il proprio momento positivo, soprattutto per quanto riguarda i risultanti. Con i tre punti conquistati oggi, gli azzurri hanno messo a referto il quinto successo di fila complessivo, nonché il nono risultato utile fila.

