Computer scaraventato su una dottoressa nel pronto soccorso, denunciata (Di sabato 26 ottobre 2024) E’ stata denunciata la donna di 34 anni che, nella serata di ieri (25 ottobre) ha aggredito una dottoressa nell’ospedale Giuseppe Moscati di Aversa. Stando alla ricostruzione dei carabinieri, la donna, del napoletano, si è introdotta all’interno della postazione del pronto soccorso inveendo Casertanews.it - Computer scaraventato su una dottoressa nel pronto soccorso, denunciata Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) E’ statala donna di 34 anni che, nella serata di ieri (25 ottobre) ha aggredito unanell’ospedale Giuseppe Moscati di Aversa. Stando alla ricostruzione dei carabinieri, la donna, del napoletano, si è introdotta all’interno della postazione delinveendo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Denunciata la coppia che ha aggredito e insultato la dottoressa a Maruggio : sono due turisti in vacanza con il figlio - L’uomo di 44 anni e la donna di 35, marito e moglie, sono stati denunciati per lesioni personali e minaccia. La vittima ha raccontato a Repubblica di voler lasciare l’incarico dopo l’episodio in cui è rimasta ferita e traumatizzata (Bari.repubblica.it)