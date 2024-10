Cilento, scoperti nuovi abusi edilizi: due denunce (Di sabato 26 ottobre 2024) Blitz dei carabinieri forestali nel comune di Perdifumo, dove sono stati scoperti abusi edilizi. I militari, durante un sopralluogo nella frazione di Vatolla, hanno accertato la realizzazione abusiva di una pista in terra battuta mediante lo sbancamento e la riprofilatura del terreno originario. Salernotoday.it - Cilento, scoperti nuovi abusi edilizi: due denunce Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Blitz dei carabinieri forestali nel comune di Perdifumo, dove sono stati. I militari, durante un sopralluogo nella frazione di Vatolla, hanno accertato la realizzazioneva di una pista in terra battuta mediante lo sbancamento e la riprofilatura del terreno originario.

