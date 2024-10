Calciomercato Juventus: Osimhen e Lucca nel mirino (Di sabato 26 ottobre 2024) È sempre il ruolo di vice-Vlahovi? a tenere in moto il Calciomercato della Juventus. A causa della lungodegenza di Milik, infatti, il serbo è sempre partito dal primo minuto e rappresenta quindi l’unica vera prima punta nella rosa a disposizione di Thiago Motta. Visti i tanti impegni, quindi, i bianconeri cercano un sostituto all’altezza che possa farlo rifiatare. I nomi fatti in passato sono tanti, ma a questi secondo Sportitalia se ne aggiungono altri due che hanno del clamoroso. Il primo è Victor Osimhen, di proprietà del Napoli e adesso in prestito al Galatasaray, il secondo è Lorenzo Lucca, il bomber dell’Udinese che ha iniziato al top la nuova stagione. Calciomercato Juventus: come arrivare ad Osimhen Il nigeriano è stato più volte accostato alla Juve, ma l’affare si era sempre concluso con una fumata nera. Qualcosa, però, può cambiare. Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Juventus: Osimhen e Lucca nel mirino Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 26 ottobre 2024) È sempre il ruolo di vice-Vlahovi? a tenere in moto ildella. A causa della lungodegenza di Milik, infatti, il serbo è sempre partito dal primo minuto e rappresenta quindi l’unica vera prima punta nella rosa a disposizione di Thiago Motta. Visti i tanti impegni, quindi, i bianconeri cercano un sostituto all’altezza che possa farlo rifiatare. I nomi fatti in passato sono tanti, ma a questi secondo Sportitalia se ne aggiungono altri due che hanno del clamoroso. Il primo è Victor, di proprietà del Napoli e adesso in prestito al Galatasaray, il secondo è Lorenzo, il bomber dell’Udinese che ha iniziato al top la nuova stagione.: come arrivare adIl nigeriano è stato più volte accostato alla Juve, ma l’affare si era sempre concluso con una fumata nera. Qualcosa, però, può cambiare.

