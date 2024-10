Cagliari in piazza per la pace: forte mobilitazione contro la guerra in diverse città italiane (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oggi, nella vibrante atmosfera di Cagliari, si è svolta una significativa manifestazione per la pace, un evento che ha richiamato l’attenzione su un tema cruciale e urgente: la cessazione di tutti i conflitti armati nel mondo. La mobilitazione, che ha visto la partecipazione di movimenti, associazioni e sigle sindacali, ha detto un chiaro “No alla guerra” attraverso un’invasione pacifica di bandiere arcobaleno e della Sardegna, con i celebri quattro mori, al porto della città. Una mobilitazione nazionale per la pace L’iniziativa di oggi a Cagliari è parte di una mobilitazione nazionale che ha coinvolto anche altre città italiane, tra cui Bari, Firenze, Milano, Palermo, Roma e Torino. Questi eventi rivestono un’importanza particolare nel contesto attuale, caratterizzato da crisi internazionali e conflitti prolungati in varie regioni del mondo. Gaeta.it - Cagliari in piazza per la pace: forte mobilitazione contro la guerra in diverse città italiane Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oggi, nella vibrante atmosfera di, si è svolta una significativa manifestazione per la, un evento che ha richiamato l’attenzione su un tema cruciale e urgente: la cessazione di tutti i conflitti armati nel mondo. La, che ha visto la partecipazione di movimenti, associazioni e sigle sindacali, ha detto un chiaro “No alla” attraverso un’invasione pacifica di bandiere arcobaleno e della Sardegna, con i celebri quattro mori, al porto della. Unanazionale per laL’iniziativa di oggi aè parte di unanazionale che ha coinvolto anche altre, tra cui Bari, Firenze, Milano, Palermo, Roma e Torino. Questi eventi rivestono un’importanza particolare nel contesto attuale, caratterizzato da crisi internazionali e conflitti prolungati in varie regioni del mondo.

