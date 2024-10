Bundesliga 2024 25 il Bayer Leverkusen raggiunto nel recupero | 2-2 con il Brema

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ilnon va oltre il 2-2 esterno contro il Werdere sale 15 punti in classifica nell’ottava giornata di/2025. Dopo l’1-1 contro il Brest in Champions League, la squadra di Xabi Alonso soffre e subisce il gol del pari nel. Un campanello d’allarme per il tecnico, che deva fare i conti con il terzo segno ‘x’ nelle ultime quattro gare di campionato. Al 30? è Boniface a sbloccare il risultato: Frimpong crossa al centro dalla destra, il nigeriano anticipa il diretto avversario e appoggia in rete. Ilrisponde al 74?: l’assist è di Malatini, mentre la rete del pareggio porta la firma di Ducksch.