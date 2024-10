Brody King: “Se sono in AEW è grazie a Darby Allin” (Di sabato 26 ottobre 2024) Fin dal suo arrivo in AEW, Brody King è sempre stato presentato come uno dei wrestler più pericolosi della federazione. Non solo come membro della House of Black insieme a Malakai e Buddy Matthews, ma anche come singolo, dato che è arrivato a sfidare addirittura Jon Moxley per il titolo mondiale. Senza dubbio però il suo avversario più importante in AEW è stato Darby Allin, con cui si è scontrato nuovamente qualche settimana fa a WrestleDream. La loro rivalità sul ring è tanto forte quanto la loro amicizia dietro le quinte, e Brody ha svelato un retroscena del suo arrivo in AEW che coinvolge proprio Darby. La firma in AEW è arrivata grazie al suo rivale Intervistato da WrestelMobs, Brody King ha confermato qualcosa che Darby aveva lasciato intendere durante uno dei suoi promo: è stato proprio il protetto di Sting ad aprire la porta al gigante in AEW. Zonawrestling.net - Brody King: “Se sono in AEW è grazie a Darby Allin” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Fin dal suo arrivo in AEW,è sempre stato presentato come uno dei wrestler più pericolosi della federazione. Non solo come membro della House of Black insieme a Malakai e Buddy Matthews, ma anche come singolo, dato che è arrivato a sfidare addirittura Jon Moxley per il titolo mondiale. Senza dubbio però il suo avversario più importante in AEW è stato, con cui si è scontrato nuovamente qualche settimana fa a WrestleDream. La loro rivalità sul ring è tanto forte quanto la loro amicizia dietro le quinte, eha svelato un retroscena del suo arrivo in AEW che coinvolge proprio. La firma in AEW è arrivataal suo rivale Intervistato da WrestelMobs,ha confermato qualcosa cheaveva lasciato intendere durante uno dei suoi promo: è stato proprio il protetto di Sting ad aprire la porta al gigante in AEW.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’emozione di Peter Gallagher per il successo di Adam Brody in Nobody Wants This - Adam Brody, ex protagonista di "The O.C.", torna alla ribalta con la serie "Nobody Wants This", ricevendo il sostegno affettuoso di Peter Gallagher e Rachel Bilson, suoi ex co-protagonisti. (ecodelcinema.com)

Film con Adrien Brody: 3 da non perdere - Adrien Brody è uno dei più grandi attori dei giorni nostri: scopriamo 3 film con sue performance da non perdere. (eroicafenice.com)

Adam Brody, vita e carriera dell'attore di Nobody Wants This - Dalla baia di Newport Beach ai ruoli sul grande schermo: l’ascesa e la vita privata dell’indimenticabile volto di Seth Cohen, protagonista della nuova serie Netflix di cui tutti parlano ... (cosmopolitan.com)

The Brutalist, trailer del film con Adrien Brody e Felicity Jones targato anni '40 - Leggi su Sky TG24 l'articolo The Brutalist, trailer del film con Adrien Brody e Felicity Jones targato anni '40 ... (tg24.sky.it)