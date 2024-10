Gaeta.it - Borgo San Felice Resort: Un weekend indimenticabile tra naturalezza e cultura

(Di sabato 26 ottobre 2024) La stagione autunnale in Toscana si veste di fascino alSan, un hotel cinque stelle che si distingue nel panorama degli indirizzi di lusso italiani. Con la sua atmosfera romantica e riservata, iloffre un'esperienza di soggiorno unica, immersa nella natura e nella tranquillità . In occasione della chiusura della stagione,Saninvita gli ospiti a partecipare a un evento speciale dal 2 al 4 novembre 2024, undedicato a famiglie e amici, ricco di attività e momenti di condivisione. L'evento delfamily & friends Con l'avvicinarsi della chiusura stagionale,Sanha organizzato unparticolarmente evocativo, ilFamily & Friends. Questo evento, in programma dal 2 al 4 novembre, si arricchisce di un'atmosfera festosa e conviviale.