Bergamo | 19enne uccisa a coltellate in casa a Costa Volpino

Milano, 26 ott. (LaPresse) – Una giovane di 19 anni è stata uccisa questa notte in una casa di Costa Volpano, in provincia di Bergamo. I fatti sono avvenuti intorno all'1 di notte quando è stato lanciato l'allarme. Sul corpo della giovane ci sono diverse ferite da arma da taglio e sul posto è presente il sostituto procuratore di turno Giampiero Golluccio che coordina i rilievi e le investigazioni del nucleo investigativo dei carabinieri Bergamo assieme al Procuratore della Repubblica, Maurizio Romanelli.

Diciannovenne uccisa a coltellate in provincia di Bergamo - Costa Volpino, 26 ottobre – Tragedia nella notte a Costa Volpino, dove una ragazza di 18 anni è stata brutalmente uccisa nella sua abitazione in via Nazionale 142, non lontano dal Municipio. L’omicidio è avvenuto intorno all’una di notte, quando la ... (Thesocialpost.it)

Orrore a Bergamo : ragazza uccisa in casa - Una ragazza di 19 anni è stata uccisa a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. Il corpo della giovane è stato rinvenuto soltanto all’alba. L’omicidio sarebbe maturato nella notte. Sui fatti indagano i carabinieri. L’unica certezza investigativa, ... (Lidentita.it)

Donna uccisa a Bergamo - il compagno interrogato di nuovo - Articolo pubblicato mercoledì 14 Agosto 2024, 18:27 Martedì 30 luglio Bergamo si è risvegliata in un incubo. Una donna di 33 anni, Sharon Verzeni, è stata uccisa a Terno D’Isola nella notte, poco prima dell’una, in via Castegnate. Stando ai primi ... (Ildifforme.it)

Donna uccisa a Bergamo - tutte le piste restano aperte - Articolo pubblicato sabato 10 Agosto 2024, 21:00 Martedì 30 luglio Bergamo si è risvegliata in un incubo. Una donna di 33 anni, Sharon Verzeni, è stata uccisa a Terno D’Isola nella notte, poco prima dell’una, in via Castegnate. Stando ai primi ... (Ildifforme.it)