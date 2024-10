Benevento-Casertana, Iori: "Affrontiamo una squadra forte e siamo in emergenza, servirà una prestazione perfetta" (Di sabato 26 ottobre 2024) Nuovo derby alle porte per la Casertana. Reduce dalla vittoria contro la Cavese, la squadra di Manuel Iori si prepara alla sfida contro il Benevento. Il tecnico rossoblù presenta il match in conferenza stampa: "La squadra arriva al match un po' in emergenza a livello numerico, soprattutto in Casertanews.it - Benevento-Casertana, Iori: "Affrontiamo una squadra forte e siamo in emergenza, servirà una prestazione perfetta" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nuovo derby alle porte per la. Reduce dalla vittoria contro la Cavese, ladi Manuelsi prepara alla sfida contro il. Il tecnico rossoblù presenta il match in conferenza stampa: "Laarriva al match un po' ina livello numerico, soprattutto in

Verso Benevento-Latina - le parole di Auteri : “Loro un avversario importante - Nardi in ritiro con la squadra” - Tempo di lettura: 3 minutiIl Benevento è atteso domani dalla sfida casalinga (ore 15) contro il pericolante Latina, squadra che fino ad ora ha raccolto solo 7 punti. I giallorossi di mister Auteri sono reduci dallo 0-0 di Messina e andranno alla ... (Anteprima24.it)

Penalizzata un’altra squadra nello stesso girone del Benevento : la nuova classifica - Tempo di lettura: 2 minutiDopo il punto di penalità inflitto alla Turris (LEGGI QUI) cambia ancora la classifica del girone C di Serie C. La notizia di una possibile penalizzazione in classifica per il Catania era già nell’aria da questa estate ... (Anteprima24.it)

Ex Benevento : Letizia ritrova una squadra in Serie C - Gaetano Letizia torna alla Feralpisalò. Libero sul mercato degli svincolati dopo la scadenza del suo contratto lo scorso 30 giugno, il terzino... (Calciomercato.com)