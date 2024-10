Basciano si difende dopo le dure critiche del web e svela cosa è successo al suo volto (Di sabato 26 ottobre 2024) dopo le forti critiche del web oggi è arrivata la replica di Alessandro Basciano che ha spiegato cosa è successo al suo volto L'articolo Basciano si difende dopo le dure critiche del web e svela cosa è successo al suo volto proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Basciano si difende dopo le dure critiche del web e svela cosa è successo al suo volto Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di sabato 26 ottobre 2024)le fortidel web oggi è arrivata la replica di Alessandroche ha spiegatoal suoL'articolosiledel web eal suoproviene da Novella 2000.

Verissimo - Alessandro Basciano replica alle critiche : “Mia madre in lacrime per i commenti letti su di me” - Nella puntata di sabato 26 ottobre, Alessandro Basciano torna nel salotto di Verissimo per rispondere alle critiche che lo hanno travolto dopo la scorsa partecipazione al programma: "Gli hater mi hanno massacrato". Il dj, poi, spiega perché il suo ... (Fanpage.it)

Verissimo - Alessandro Basciano replica alle dure critiche in merito al suo aspetto fisico e svela a quali interventi si è sottoposto - Alessandro Basciano è stato ospite oggi di una nuova puntata di Verissimo. Solamente la scorsa settimana infatti, l’ex Vippone si è concesso un’intervista faccia a faccia con Silvia Toffanin e ha svelato se è ancora innamorato di Sophie Codegoni. ... (Isaechia.it)