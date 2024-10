Davidemaggio.it - Ballando con le Stelle 2024, quinta puntata. Nina Zilli in lacrime: “Mi devo ritirare”

Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Colpo di scena nelladicon le: i favoriti alla vittoria finale,e Pasquale La Rocca, alzano bandiera bianca. La cantante, con tre costole rotte, vuole ritirarsi perché non riesce a ballare. Il ballerino non se la sente di insistere, mentre la giuria (non tutta) spinge per farli restare in gara. Ecco cosa è successo. La gara Massimiliano Ossini in versione Pirata dei Caraibi apre la gara al passo di boogie con Veera Kinnunen. “Per me hai fatto un passettino indietro rispetto alla settimana scorsa”, commenta un poco entusiasta Zazzaroni. Condividono gli altri giurati, con la Lucarelli che lo definisce “Jack Sparrow ubriaco”. Aggiunge: “Hai quest’aria di uomo perfetto che è plasticosa, sei come Ken di Barbie Mi hai annoiata”. Meno drastico Mariotto, nonostante “la coreografia pietosa”.