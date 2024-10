Lanazione.it - Autostazione. Torna il bar all’interno

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Montepulciano è anche sede di tante scuole con un numero significativo di ragazze e ragazzi che, durante la settimana, dalla Valdichiana, dalla Valdorcia e dall’Amiata, raggiungono il capoluogo comunale per seguire le lezioni in aula. La tappa di arrivo è quella dell’, in piazza Nenni, dove i bus si fermano e proprio da qui gli studenti si incamminano, successivamente, in direzione del proprio istituto. Studenti ma anche turisti e lavoratori pendolari che arrivano a Montepulciano, perché ci sono, ovviamente, anche loro a viaggiare in pullman.