Allarme denatalità, Rivolta (PRG Retail Group): “Serve sinergia pubblico-privato”. L'esempio di Generazione G (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) - “Lo scenario della denatalità continua ad allarmare il nostro Paese e le aziende che, come noi di PRG Retail Group, da sempre hanno a cuore le famiglie e le future generazioni. Crediamo sia davvero importante agire e intervenire per provare a dare un contributo che se arrivasse sia dal pubblico che dal privato potrebbe aiutare il cambiamento, un'evoluzione che secondo noi non è solo numerica, ma anche socioeconomica e culturale”. Alberto Rivolta, CEO di PRG Retail Group, ha commentato così i dati Istat sulla natalità in Italia per l'anno 2023 e per il primo semestre 2024. Dati sempre più preoccupanti, che certificano un nuovo minimo storico e confermano una tendenza che sembra inarrestabile: nel 2023 sono nati 379.890 bambini, il 3,4% in meno rispetto al 2023 e il 34,1% in meno rispetto al 2008, quando le nascite furono più di 576mila. Liberoquotidiano.it - Allarme denatalità, Rivolta (PRG Retail Group): “Serve sinergia pubblico-privato”. L'esempio di Generazione G Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) - “Lo scenario dellacontinua ad allarmare il nostro Paese e le aziende che, come noi di PRG, da sempre hanno a cuore le famiglie e le future generazioni. Crediamo sia davvero importante agire e intervenire per provare a dare un contributo che se arrivasse sia dalche dalpotrebbe aiutare il cambiamento, un'evoluzione che secondo noi non è solo numerica, ma anche socioeconomica e culturale”. Alberto, CEO di PRG, ha commentato così i dati Istat sulla natalità in Italia per l'anno 2023 e per il primo semestre 2024. Dati sempre più preoccupanti, che certificano un nuovo minimo storico e confermano una tendenza che sembra inarrestabile: nel 2023 sono nati 379.890 bambini, il 3,4% in meno rispetto al 2023 e il 34,1% in meno rispetto al 2008, quando le nascite furono più di 576mila.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Natalità : Rivolta (PRG Retail Group) - ‘con Generazione G al centro la denatalità’ - Milano, 10 ott. (Adnkronos) - “Il progetto Generazione G nasce, ormai, un anno fa. È stato lanciato da Prénatal, in occasione del suo 60esimo anniversario. È stato un momento per scendere in campo con un progetto di attivismo sociale. Abbiamo ... (Ilgiornaleditalia.it)

Natalità : Rivolta (PRG Retail Group) - ‘con Generazione G al centro la denatalità’ - (Adnkronos) – “Il progetto Generazione G nasce, ormai, un anno fa. È stato lanciato da Prénatal, in occasione del suo 60esimo anniversario. È stato un momento per scendere in campo con un progetto di attivismo sociale. Abbiamo deciso, infatti, di ... (Webmagazine24.it)

Natalità : Rivolta (PRG Retail Group) - ‘con Generazione G al centro la denatalità' - Milano, 10 ott. (Adnkronos) - “Il progetto Generazione G nasce, ormai, un anno fa. È stato lanciato da Prénatal, in occasione del suo 60esimo anniversario. È stato un momento per scendere in campo con un progetto di attivismo sociale. Abbiamo ... (Liberoquotidiano.it)

Natalità : Rivolta (PRG Retail Group) - ‘con Generazione G al centro la denatalità’ - Sull’iniziativa di Prénatal e Moige, ‘un contributo per cercare di invertire il trend’ “Il progetto Generazione G nasce, ormai, un anno fa. È stato lanciato da Prénatal, in occasione del suo 60esimo anniversario. È stato un momento per scendere in ... (Sbircialanotizia.it)