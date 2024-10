Gaeta.it - Aggressione a Qualiano: uomo di 57 anni ricoverato dopo intervento chirurgico

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un’accaduto inquietante avvenuto a, undi 57è stato trovato dai carabinieri con ferite alla testa. L’episodio è avvenuto a seguito di un presunto litigio legato al mancato pagamento di canoni di locazione. Il 57enne, affetto da patologie cardiache, è stato immediatamente trasportato all’ospedale del Mare, dove è stato sottoposto a un delicato. Attualmente, la sua condizione è ritenuta riservata, suscitando preoccupazione in famiglia e nella comunità. Liti e tensioni: il fattore economico come detonatore La lite che ha portato all’risale a pochi minuti prima del ritrovamento dell’da parte dei carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, il 57enne avrebbe avuto un acceso confronto con un altro, il 69enne proprietario dell’immobile che occupa.