“Accolto il ricorso contro il velox di Cuccurano” (Di sabato 26 ottobre 2024) Fano, 26 ottobre 2024 – “Il giudice di Pace di Fano, ieri mattina, ha Accolto il ricorso contro l’autovelox di Cuccurano”. Lo fa sapere l’avvocato Luca Rodolfo Paolini in prima linea, attraverso una serie di ricorsi, nel contestare la regolarità delle multe elevate con gli autovelox in funzione nel territorio comunale: autovelox autorizzati ma non omologati. “La decisione era nell’aria – commenta Paolini – dato l’inequivoco orientamento della Corte di Cassazione che con due ordinanze ha sancito che l’autorizzazione non equivale all’omologazione richiesta dalla legge. La Corte ha quindi dichiarato illegittimi gli accertamenti attuati con macchine non omologate”. Aggiunge Paolini: “Non tutti sanno che questi dispositivi, anche se sono chiamati autovelox, funzionano con tecnologie del tutto diverse da quel tipo di macchine. Ilrestodelcarlino.it - “Accolto il ricorso contro il velox di Cuccurano” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Fano, 26 ottobre 2024 – “Il giudice di Pace di Fano, ieri mattina, haill’autodi”. Lo fa sapere l’avvocato Luca Rodolfo Paolini in prima linea, attraverso una serie di ricorsi, nel contestare la regolarità delle multe elevate con gli autoin funzione nel territorio comunale: autoautorizzati ma non omologati. “La decisione era nell’aria – commenta Paolini – dato l’inequivoco orientamento della Corte di Cassazione che con due ordinanze ha sancito che l’autorizzazione non equivale all’omologazione richiesta dalla legge. La Corte ha quindi dichiarato illegittimi gli accertamenti attuati con macchine non omologate”. Aggiunge Paolini: “Non tutti sanno che questi dispositivi, anche se sono chiamati auto, funzionano con tecnologie del tutto diverse da quel tipo di macchine.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Errori nel conteggio dei voti alle elezioni - accolto ricorso - Saranno ricontati i voti nelle sezioni 9, 10 e 13 a Nocera Superiore. Il Tar ha accettato il ricorso di Matteo Bove, candidato al consiglio comunale nella lista “Ci siamo” alle elezioni amministrative del giugno scorso. Fu escluso dall'aula per ... (Salernotoday.it)

Accolto il ricorso del comune : stop alla serie tv sul caso Avetrana - Il tribunale civile di Taranto ha accolto il ricorso dei legali del Comune di Avetrana per bloccare la serie "Avetrana-Qui non è Holliwood". La trasmissione della prima puntata era prevista per venerdì 25 ottobre (Ilgiornale.it)

AVETRANA : IL TRIBUNALE BLOCCA LA SERIE DISNEY+ - ACCOLTO IL RICORSO DEL SINDACO - Delitto di Avetrana, fermata la messa in onda della serie Disney+ sull’omicidio di Sarah Scazzi: accolta la richiesta del sindaco. Lo ha deciso il Tribunale di Taranto. Emesso il provvedimento di sospensione cautelare che stoppa la trasmissione ... (Bubinoblog)

Avetrana - il tribunale ha accolto il ricorso del sindaco e la serie tv sul delitto non andrà in onda - Il giudice Antonio Attanasio ha disposto la sospensione di Avetrana - Qui non è Hollywood e ha fissato per il 5 novembre l’udienza di comparizione delle parti. (Wired.it)