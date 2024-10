Oasport.it - A che ora parte Hirscher nel gigante di Soelden? Programma, n. di pettorale, tv

(Di sabato 26 ottobre 2024) Cinque anni dopo il suo ritiro, Marcelsi presenterà domani al cancelletto dinza per prendereallo slalomdi, evento inaugurale della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Il fuoriclasse salisburghese, vincitore di otto Sfere di Cristallo generali consecutive dal 2012 al 2019 rappresentando l’Austria, tornerà in gara con i colori dell’Olanda (il Paese della madre).può usufruire di una wild card speciale e scenderà nella prima manche con ilnumero 34 sul Rettenbach, quindi in condizioni non così impossibili almeno per entrare nei 30 e qualificarsi alla seconda run per poi andare a caccia di una buona rimonta. Difficile immaginarlo sin da subito al livello dei big della specialità, ma c’è grande curiosità ovviamente per rivederlo in azione dopo un periodo così lungo di inattività.