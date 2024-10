Cityrumors.it - World Pasta Day, quali sono i primi piatti italiani più apprezzati all’estero?

Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nella giornata mondiale della, una ricerca ha stabilito la Top-10 deidipiù amati dai turisti stranieri Tutti la cucinano, ma nessuno la fa come in Italia. Tutti la mangiano, ma nessuno come gli. Sì, perché nonostante lasi ormai diffusa in tutto il mondo e il suo consumo sia ormai internazionale – sfiora i 14 milioni di tonnellate annui -, nel nostro Paese resta sempre un simbolo e un punto di riferimento della cucina, ma non solo. In tutto il pianeta laè il simbolo identificativo dell’italiano, almeno al pari della pizza. D’altronde, chi l’ha inventata e gli unici a saperla cucinare come va cucinata siamo proprio noi. Ecco perché, dunque, il 25 ottobre può essere in qualche modo considerata dal Bel Paese una festa nazionale. L’Italia è tra le maggiori produttrici dial mondo (Pixabay) – Cityrumors.