Virtus in campo a Cremona: “Daremo un seguito a Belgrado” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bologna, 25 ottobre 2024 – Dopo il rinvio della sfida di domenica scorsa con Tortona e la vittoria di Eurolega a Belgrado con in Partizan, la Virtus torna a scendere in campo anche in campionato.Imbattuta dopo le prime tre giornate di campionato, la Virtus di Luca Banchi scende in campo domani alle 19 al PalaRadi di Cremona per affrontare, nella quinta giornata di serie A, i padroni di casa della Vanoli. Rinfrancati nel morale dalla vittoria in casa dei serbi, decisi a lasciarsi definitivamente alle spalle il difficile inizio di stagione a livello europeo, Belinelli e compagni provano a dare continuità di gioco e risultati. In casa Virtus a presentare la sfida è l’Assistant Coach Daniele Parente. “Affrontiamo Cremona, reduce dalla prima vittoria in campionato. Sport.quotidiano.net - Virtus in campo a Cremona: “Daremo un seguito a Belgrado” Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bologna, 25 ottobre 2024 – Dopo il rinvio della sfida di domenica scorsa con Tortona e la vittoria di Eurolega acon in Partizan, latorna a scendere inanche in campionato.Imbattuta dopo le prime tre giornate di campionato, ladi Luca Banchi scende indomani alle 19 al PalaRadi diper affrontare, nella quinta giornata di serie A, i padroni di casa della Vanoli. Rinfrancati nel morale dalla vittoria in casa dei serbi, decisi a lasciarsi definitivamente alle spalle il difficile inizio di stagione a livello europeo, Belinelli e compagni provano a dare continuità di gioco e risultati. In casaa presentare la sfida è l’Assistant Coach Daniele Parente. “Affrontiamo, reduce dalla prima vittoria in campionato.

