Usa, Springsteen sul palco di Harris: “Trump in corsa per diventare tiranno americano” (Di venerdì 25 ottobre 2024) “C’è solo un candidato in queste elezioni che ha a cuore questi principi, Kamala Harris. È in corsa per diventare il 47° presidente degli Stati Uniti. Donald Trump si candida ad essere un tiranno americano”. Lo ha detto Bruce Springsteen prima di suonare ‘Land of Hope and Dreams’ e ‘Dancing in the Dark’ all’evento per Kamala Harris in Georgia. Dopo l’esecuzione di “The Promised Land”, Springsteen ha spiegato di sostenere Harris perché vuole “un presidente che rispetti la Costituzione”. Lapresse.it - Usa, Springsteen sul palco di Harris: “Trump in corsa per diventare tiranno americano” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “C’è solo un candidato in queste elezioni che ha a cuore questi principi, Kamala. È inperil 47° presidente degli Stati Uniti. Donaldsi candida ad essere un”. Lo ha detto Bruceprima di suonare ‘Land of Hope and Dreams’ e ‘Dancing in the Dark’ all’evento per Kamalain Georgia. Dopo l’esecuzione di “The Promised Land”,ha spiegato di sostenereperché vuole “un presidente che rispetti la Costituzione”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bruce Springsteen sul palco per Kamala Harris : “Trump corre per diventare tiranno” – Video - (Adnkronos) – Bruce Springsteen si schiera apertamente con Kamala Harris, invita a votare la candidata democratica alle elezioni presidenziali Usa e mette in guardia gli americani da un secondo mandato di Donald Trump. Ieri, in occasione del ... (Periodicodaily.com)

Bruce Springsteen e Obama con Harris giovedì ad Atlanta - Anche Bruce Springsteen fa campagna per Kamala Harris, dopo averle dato il suo endorsement: giovedi' comparira' con lei e Barack Obama in un comizio ad Atlanta, mentre il 28 ottobre si unira' nuovamente all'ex presidente ad un evento elettorale a ... (Quotidiano.net)

Usa 2024 - Springsteen ed Eminem scendono in campo per sostenere Harris - Nelle ultime due settimane della campagna elettorale per Usa 2024 le superstar scendono in campo a sostegno di Kamala Harris. Fonti della Cnn riferiscono che Bruce Springsteen sarà giovedì ad Atlanta al fianco della vicepresidente e di Barack Obama, ... (Lapresse.it)

Bruce Springsteen : io voto Kamala Harris - Trump è pericoloso - L'articolo Bruce Springsteen: io voto Kamala Harris, Trump è pericoloso proviene da ILFOGLIETTONE.IT. (Ilfogliettone.it)