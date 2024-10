Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 25-10-2024 ore 09:10

(Di venerdì 25 ottobre 2024)dailynews radiogiornale giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio tensione nella maggioranza sulle anticipazioni di report che non c’ha un altro caso simile a quello Boccia con un ruolo di Julie i ministri della cultura parla di chiacchiericcio mediatico la vicenda preoccupare a me che chiede i suoi di vita ripercussioni sul governo e Fratelli d’Italia tra po’ Intanto il MoVimento 5 Stelle con Conte che licenze Grillo tracciando il contratto di collaborazione da €300000 l’anno tra il suo fondatore minacciata di morte la giudice Albano 1 di magistrati del tribunale diche si è pronunciato sul trattenimento Dei migranti in Albania nel resto della manovra c’è la conferma del taglio del canone RAI nella rame per altre riduzioni previste dalle risorse frasi senza fine a Gaza con altri 17 morti in iraide sono a scuola ma sta firma anche meno di 20 giorni sono ...