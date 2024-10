Turetta per la prima volta in aula: "Il mio piano era rapirla e ucciderla. Lei scappava e urlava, l'ho colpita ancora" (Di venerdì 25 ottobre 2024) AGI - C'è un momento in cui, dopo una lunga serie di 'mmh' e 'non ricordo', il presidente della Corte d'Assise Stefano Manduzio prova a esortarlo: "Non dovrebbe essere esageratamente difficile fare una ricostruzione". Filippo Turetta, jeans scuro e felpa col cappuccio nera, tiene lo sguardo chino quasi sempre sul banco dell'imputato verso un immaginario copione che non ha e si vede perché più volte tentenna e si contraddice. Anche se il suo avvocato ha consegnato ai giudici un memoriale di 80 pagine scritto a mano nel carcere di Verona il cui contenuto in parte ripete ma spesso rettifica. Pochi metri più in là lo ascolta Gino Cecchettin, il padre di Giulia, l'ingegnera con la passione dei fumetti che ha ucciso, "la ragazza meravigliosa a cui ho tolto il futuro", la definisce Turetta nei suoi appunti in cella dove viene seguito da uno psicologo. Agi.it - Turetta per la prima volta in aula: "Il mio piano era rapirla e ucciderla. Lei scappava e urlava, l'ho colpita ancora" Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) AGI - C'è un momento in cui, dopo una lunga serie di 'mmh' e 'non ricordo', il presidente della Corte d'Assise Stefano Manduzio prova a esortarlo: "Non dovrebbe essere esageratamente difficile fare una ricostruzione". Filippo, jeans scuro e felpa col cappuccio nera, tiene lo sguardo chino quasi sempre sul banco dell'imputato verso un immaginario copione che non ha e si vede perché più volte tentenna e si contraddice. Anche se il suo avvocato ha consegnato ai giudici un memoriale di 80 pagine scritto a mano nel carcere di Verona il cui contenuto in parte ripete ma spesso rettifica. Pochi metri più in là lo ascolta Gino Cecchettin, il padre di Giulia, l'ingegnera con la passione dei fumetti che ha ucciso, "la ragazza meravigliosa a cui ho tolto il futuro", la definiscenei suoi appunti in cella dove viene seguito da uno psicologo.

