Trump: "Se rieletto licenzierò il procuratore Smith", Staff Harris: "Pensa di essere sopra la legge" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un sondaggio del Wall Street Journal mostra un vantaggio di 2 punti di Trump a livello nazionale. Il tycoon viene sostenuto soprattutto per le soluzioni che propone riguardo alle tematiche dell'inflazione, dell'economia, delle tasse e del sostegno alle piccole imprese

