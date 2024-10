Treviso ospita Trieste, Vitucci: «Dobbiamo pretendere di più da noi stessi» (Di venerdì 25 ottobre 2024) Non è un momento facile per la Nutribullet Treviso Basket. Dopo la vittoria all’esordio nel derby contro la Reyer Venezia, sono infatti arrivate tre sconfitte consecutive. Treviso non ha ancora vinto davanti al proprio pubblico e proverà a farlo proprio questo sabato, alle 20, contro Trieste. La Trevisotoday.it - Treviso ospita Trieste, Vitucci: «Dobbiamo pretendere di più da noi stessi» Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Non è un momento facile per la NutribulletBasket. Dopo la vittoria all’esordio nel derby contro la Reyer Venezia, sono infatti arrivate tre sconfitte consecutive.non ha ancora vinto davanti al proprio pubblico e proverà a farlo proprio questo sabato, alle 20, contro. La

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giro d'Italia 2025 - Treviso tornerà a ospitare una partenza di tappa - Il Giro d'Italia 2025 tornerà nella Marca: per il momento si tratta solo di un'indiscrezione non ancora ufficializzata dagli organizzatori ma le voci di un ritorno della "Corsa rosa" a Treviso sono diventate sempre più insistenti negli ultimi ... (Trevisotoday.it)

Il Cjarlins Muzane ospita il Treviso per il turno infrasettimanale - la presentazione di Zironelli - Terzo turno infrasettimanale di campionato quello in programma domani, con il Cjarlins Muzane che ospita alle 18, in accordo tra le due società, il Treviso nella gara diretta da Andrea Giordani di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Michele Nappi ... (Udinetoday.it)

Treviso Basket ospita Trapani - Vitucci : «Sfida molto difficile» - Un’altra sfida di cartello. Dopo il convincente esordio sul campo della Reyer Venezia, che TVB ha sbancato per la prima volta nella sua storia, arriva al Palaverde l’ambiziosa neopromossa Trapani Shark, sconfitta in volata dalla Virtus Bologna per ... (Trevisotoday.it)