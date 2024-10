Sport.quotidiano.net - Spal, una doppia batosta. Adesso deve rialzarsi

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Non c’è due senza tre? Di questi tempi bisogna aggrapparsi a tutto, anche alla cabala. O quantomeno ai freddi numeri che – facendo uno sforzo di ottimismo – dicono che lafinora è riuscita adopo due sconfitte di fila centrando una vittoria. È accaduto dopo i ko rimediati contro Perugia e Lucchese, quando la squadra di Dossena ha reagito superando prima il Sestri Levante in trasferta e poi il Carpi in casa, e dopo gli scivoloni con Milan Futuro e Virtus Entella attraverso un successo – seppur non proprio meritatissimo – sul campo del Rimini.però la situazione è più grave rispetto a prima, perché per la terza volta i biancazzurri si ritrovano a dover rimediare a una, con una contestazione dei tifosi sul groppone e l’entusiasmo ai minimi termini.