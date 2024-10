Space economy in salsa cinese. Se anche Pechino lancia il suo turismo spaziale (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’annuncio della cinese Deep Blue AeroSpace dell’ingresso nel settore del turismo spaziale segnala l’intenzione della Cina di entrare in competizione con gli Stati Uniti anche sul fronte della Space economy, e in particolare nel suo segmento più visionario. La compagnia fondata nel 2017, sostiene di essere pronta a lanciare clienti paganti su voli suborbitali entro il 2027, con un prezzo di biglietto di circa 210mila dollari. Come Virgin Galactic e Blue Origin, l’azienda cinese promette un’esperienza visiva unica e multisensoriale, tuttavia resta da vedere se sarà in grado di mantenere i livelli di sicurezza e affidabilità che contraddistinguono i concorrenti statunitensi. L’ingresso della Cina non riguarda soltanto una nuova forma di concorrenza economica, dal momento che sono ancora in gran parte da stabilire le norme che dovranno regolare questo nuovo mercato. Formiche.net - Space economy in salsa cinese. Se anche Pechino lancia il suo turismo spaziale Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’annuncio dellaDeep Blue Aerodell’ingresso nel settore delsegnala l’intenzione della Cina di entrare in competizione con gli Stati Unitisul fronte della, e in particolare nel suo segmento più visionario. La compagnia fondata nel 2017, sostiene di essere pronta are clienti paganti su voli suborbitali entro il 2027, con un prezzo di biglietto di circa 210mila dollari. Come Virgin Galactic e Blue Origin, l’aziendapromette un’esperienza visiva unica e multisensoriale, tuttavia resta da vedere se sarà in grado di mantenere i livelli di sicurezza e affidabilità che contraddistinguono i concorrenti statunitensi. L’ingresso della Cina non riguarda soltanto una nuova forma di concorrenza economica, dal momento che sono ancora in gran parte da stabilire le norme che dovranno regolare questo nuovo mercato.

