Gravidanzaonline.it - Sindrome premestruale o gravidanza: i sintomi e le differenze per distinguerle

Leggi tutta la notizia su Gravidanzaonline.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La vita riproduttiva delle donne è caratterizzata da eventi e fasi distinte, ma in alcuni casi le transizioni ormonali che le accompagnano, come evidenzia questo studio, possono essere simili. È il caso della(PMS) e la. Può capitare che quanto si percepisce a livello fisico, psicologico ed emotivo possa essere confuso tra. La confusione deriva sostanzialmente da due elementi: la variabilità della sintomatologia della(ma anche dei primi segni di) e la difficile definizione clinica di questa condizione. A questo proposito è utile sottolineare quanto riportato in uno studio pubblicato dalla Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) che ricorda come laha una sintomatologia poliedrica al limite tra la ginecologia e la psichiatria.