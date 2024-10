Schianto mostruoso, nell’auto c’erano 5 ragazzi: è dramma, un 17 morto (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un tragico incidente stradale ha scosso Carugo, in provincia di Como, lungo la provinciale 40 in direzione Anzano del Parco, nei pressi di Cascina Sant’Isidoro. Poco prima della mezzanotte, tra giovedì e venerdì, un’auto con a bordo cinque ragazzi è uscita di strada in prossimità di una curva, provocando una serie di conseguenze drammatiche. Sul luogo dell’incidente si è mobilitato un imponente dispiegamento di soccorsi del servizio Areu 118, che ha inviato sette mezzi sanitari: tre automediche e quattro ambulanze per prestare assistenza ai giovani coinvolti. Cinque ragazzi, tutti di età compresa tra i 17 e i 21 anni, sono stati soccorsi: purtroppo, uno di loro è deceduto sul posto. Gli altri quattro ragazzi sono rimasti feriti, due dei quali in condizioni gravi. Thesocialpost.it - Schianto mostruoso, nell’auto c’erano 5 ragazzi: è dramma, un 17 morto Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un tragico incidente stradale ha scosso Carugo, in provincia di Como, lungo la provinciale 40 in direzione Anzano del Parco, nei pressi di Cascina Sant’Isidoro. Poco prima della mezzanotte, tra giovedì e venerdì, un’auto con a bordo cinqueè uscita di strada in prossimità di una curva, provocando una serie di conseguenzetiche. Sul luogo dell’incidente si è mobilitato un imponente dispiegamento di soccorsi del servizio Areu 118, che ha inviato sette mezzi sanitari: tre automediche e quattro ambulanze per prestare assistenza ai giovani coinvolti. Cinque, tutti di età compresa tra i 17 e i 21 anni, sono stati soccorsi: purtroppo, uno di loro è deceduto sul posto. Gli altri quattrosono rimasti feriti, due dei quali in condizioni gravi.

