Rischia di non vedere per sempre | neonato operato agli occhi con un intervento unico e con tecnologia 3D

Un neonato di 40 giorni è stato salvato dalla cecità grazie al primo intervento al mondo di chirurgia in entrambi gli occhi, sulla parte anteriore e posteriore, eseguito utilizzando una tecnologia 3D. Il piccolo era affetto da cataratta congenita associata a una rarissima e grave patologia della

