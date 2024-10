Replica La Promessa in streaming puntata 25 ottobre 2024 | Video Mediaset (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – venerdì 25 ottobre 2024 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Romolo racconta al Conte tutte le disgrazie che si sono susseguite nell’ultimo periodo ed entra nello sconforto; Vera continua a sostenere di essere solo amica di Lope. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in Replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. Superguidatv.it - Replica La Promessa in streaming puntata 25 ottobre 2024 | Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – venerdì 25– con la soap spagnola La. Nellaodierna Romolo racconta al Conte tutte le disgrazie che si sono susseguite nell’ultimo periodo ed entra nello sconforto; Vera continua a sostenere di essere solo amica di Lope. Ecco ilper rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anticipazioni La promessa : la puntata di oggi - 25 Ottobre - Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La promessa” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La promessa” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla ... (Zon.it)

Anticipazioni La promessa : la puntata di oggi - 24 Ottobre - Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La promessa” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La promessa” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla ... (Zon.it)

Replica La Promessa in streaming puntata 23 ottobre 2024 | Video Mediaset - Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 23 ottobre 2024 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Maria continua ad essere arrabbiata con Jeronimo per via del furto dell’orologio; Simona decide di parlare con Virtudes della nuova vita ... (Superguidatv.it)

Anticipazioni La promessa : la puntata di oggi - 23 Ottobre - Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La promessa” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La promessa” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla ... (Zon.it)