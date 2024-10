Lapresse.it - Re Carlo III, il sovrano ai Paesi del Commonwealth: “Cambiamento climatico minaccia esistenziale”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) ReIII ha parlato al vertice deidelin corso ad Apia, capitale delle Samoa: “Scegliamo all’interno della nostra famiglia il linguaggio della comunità e del rispetto e rifiutiamo il linguaggio della divisione”, ha detto. Il reale inglese ha sottolineato che “Un’altra sfida urgente, che condiziona tutte le altre, come ho fatto del mio meglio per sottolineare per molti anni, è ladel“.